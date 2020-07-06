Избили надзирателя и украли у него ключ: в Чернигове подростки пытались сбежать из СИЗО
Из Черниговского СИЗО пытались сбежать двое несовершеннолетних. Открыто два уголовных производства.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, двое подростков, находящихся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, во время конвоирования территории напали на сотрудника СИЗО, избили его, забрали ключ и пытались сбежать на свободу. Однако их задержали.
В прокуратуре считают, что попытка побега стала возможной из-за отсутствия должного контроля над режимом и условиями содержания. Также сообщается, что сотрудники СИЗО знали, что один из несовершеннолетних склонен к побегу, но проигнорировали эту информацию.
"Без внимания оставлена социально-воспитательная, индивидуально-профилактическая и психологическая работа с подростками. Никаких мер к предупреждению указанного события не было предпринято", – говорится в сообщении.
Ювенальные прокуроры обратились в Департамент по вопросам исполнения наказаний Минюста и инициировали служебное расследование. Также они призвали устранить нарушения режима и условий содержания под стражей несовершеннолетних.
Кроме того, по факту побега открыли уголовные дела по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса.
Ранее в Луганской области во время конвоирования в изолятор временного содержания совершил побег задержанный. Кроме того, в 2019 году в Николаевской области сбежал из Вознесенской колонии мужчина, который был осужден за умышленное убийство.