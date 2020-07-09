Статистика коронавируса в Украине на 9 июля: за сутки – 810 новых случаев

По состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине подтвердили 810 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 51 224. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Общее число смертей составляет 1 327 человека (прирост – 21 новый случай за сутки). Переболели COVID-19 с начала эпидемии в стране 23 119 украинцев.

Наибольшее количество активных больных по состоянию на 100 тыс. населения зафиксировано в Черновицкой (267,2), Львовской (219,7) и Закарпатской (189,8) областях.

На госпитализации сейчас находится 3931 человек, из низ 85 – подключены к аппарату ИВЛ.

Статистика по регионам:

Львовская область – 6 681 заболевших (119 за сутки);

Киев – 5 872 (93);

Черновицкая – 5 074 (23);

Ровенская – 4 380 (76);

Закарпатская – 3 622 (89);

Киевская – 2 895 (42);

Волынская – 2 875 (50);

Ивано–Франковская – 2 857 (60);

Харьковская – 2 521 (55);

Тернопольская – 2 153 (11);

Винницкая – 2 021 (19);

Одесская – 2 052 (68);

Житомирская – 1 500 (16);

Днепропетровская – 1 130 (10);

Хмельницкая – 865 (2);

Донецкая – 749 (36);

Черкасская – 707 (12);

Кировоградская – 669 (5);

Запорожская – 605 (6);

Черниговская – 585 (7);

Николаевская – 465 (2);

Полтавская – 327 (1);

Сумская – 328 (5);

Херсонская – 201 (-);

Луганская – 90 (3).