Школы откроются по графику: Зеленский развеял опасения по поводу второй волны эпидемии

Об этом он сообщил в комментарии журналистам во время рабочей поездки на Волынь.

"Готовы (к открытию школ с сентября – ред.), верим, что не будет волны, и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и нормально общаться, - сказал президент. - Согласно нашим расчетам, а расчеты мы стопроцентными назвать не можем, потому что, вы сами видите, что происходит с COVID-19 по всему миру – контролировать его очень сложно. И не исключение – Украина, но у нас более или менее волны второй пока нет, если говорить откровенно", – говорит президент.

Зеленский добавил, что Украина технически еще не готова к дистанционному обучению, потому что нет хорошего интернета по всей стране: "Нужно чтобы был у нас 3G и 4G по всей Украине… так что я не знаю, насколько мы готовы, относительно дистанционного обучения".

Отметим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волона пандемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.