Школы откроются по графику: Зеленский развеял опасения по поводу второй волны эпидемии
Об этом он сообщил в комментарии журналистам во время рабочей поездки на Волынь.
"Готовы (к открытию школ с сентября – ред.), верим, что не будет волны, и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и нормально общаться, - сказал президент. - Согласно нашим расчетам, а расчеты мы стопроцентными назвать не можем, потому что, вы сами видите, что происходит с COVID-19 по всему миру – контролировать его очень сложно. И не исключение – Украина, но у нас более или менее волны второй пока нет, если говорить откровенно", – говорит президент.
Зеленский добавил, что Украина технически еще не готова к дистанционному обучению, потому что нет хорошего интернета по всей стране: "Нужно чтобы был у нас 3G и 4G по всей Украине… так что я не знаю, насколько мы готовы, относительно дистанционного обучения".
Отметим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волона пандемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.
При этом и.о. главы Минобразования Сергей Шкарлет выступает против полного перехода на дистанционное образование, но допускает смешанный формат обучения — частично офлайн, частично онлайн.
Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что учебные заведния Киева не будут работать до конца карантина. Вместе с тем мэр подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.