"Рад, что смогу начать снимать": на кинопроект Сенцова выделят 25 млн гривен из госбюджета

Художественный фильм "Носорог" экс-политзаключенного и режиссера Олега Сенцова получит государственную поддержку в размере 25 миллионов гривен.

Об этом написал в Facebook министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Сегодня побывал на заседании Совета государственной поддержки кинематографии, где выразил свою точку зрения о необходимости в выделении средств на производство фильма Олега. Этот проект победил еще в 2012-м, но с тех пор подписания соглашения с победителем переносилось дважды. По разным причинам. А дальше Олега посадили", – написал он.

По словам Ткаченко, 9 июля Совет единогласно проголосовал "за" финансирование фильма. Выделенные средства составят 50% от общего бюджета фильма.

В свою очередь Олег Сенцов в Facebook отметил, что решение о выделении денег на киноленту было принято единогласно.

"Ни у кого из экспертов не возникло сомнений относительно поддержки этого долгожданного проекта. Единственное, нужно было найти правильное юридическое решение. И так как этот фильм все эти годы не исключали из плана господдержки кинематографии, такое решение было сегодня найдено. Я очень рад, что смогу наконец начать снимать кино", – написал он.

Отметим, что Сенцов сразу после освобождения из российской тюрьмы в сентябре 2019 года заявил, что планирует заниматься двумя самыми прекрасными делами на земле – снимать кино и жить. В январе Сенцов заявил, что не собирается идти в политику.