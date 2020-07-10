Военные не дают абитуриентам обещанную отсрочку и удерживают их на сборном пункте

В Facebook появились сообщения киевлян, которых 9 июля вызвали на заседание призывной комиссии.

"В июне завершил обучение и получил образовательную степень бакалавра, готовился к поступлению в магистратуру", – пишет Георгий Вешапидзе. Но призывная комиссия, несмотря на заявление призывника о желании продолжить образование, разъяснение Главного управления персонала ГШ ВСУ от 3 июня и Офиса президента от 7 июля отказала ему в предоставлении отсрочки до октября 2020 года.

Как отметил Вешапидзе, 9 июля его и еще восемь человек заблокировали и удерживают на территории сборного пункта. При этом ему не предъявили каких-либо документов, которые бы указывали на основания содержания.

В повестке, которую получил Вешапидзе, указано, что он должен прибыть на сборный пункт 22 июля.

Аналогичную историю рассказывает и Игорь Дрозда. "После решения комиссии нам сказали ждать на улице чтобы выяснить "какие-то вопросы". Мы долго ждали и в результате нас завели в столовую и показали где мы будем спать", – пишет он.

Призывники звонили в полицию, в прокуратуру, родителям, журналистам, но "никто ничем не мог помочь потому ворота закрыты и на территорию никого не пускают", – сообщил Дрозда.

Интерьер и оборудование сборного пункта (фото Игоря Дрозды)

Напомним, из-за коронавируса в этому году смещены сроки весеннего призыва на воинскую службу и вступительных экзаменов в вузы. В результате выпускники, которые хотят продолжить получение образования на новом уровне, но подлежащие призыву, стали получать повестки из военкоматов.

Министерство образования и науки совместно с Офисом президента и Генеральным штабом 8 июля заявили, что нашли решение, которое позволит выпускникам, которые хотят продолжить обучение, получить отсрочку от призыва.

Суть решения состоит в том, что вузы должны провести предварительную регистрацию абитуриентов, которые хотят обучаться у них. Тогда юноши будут иметь документальное подтверждение своих намерений, на основании которого и получат отсрочку от призыва до 1 октября 2020 года.