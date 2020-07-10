На фабрике под Львовом – вспышка коронавируса: около 800 человек отправят в отпуск

На фабрике "Датский текстиль" в городе Сокаль Львовской области произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщила в Facebook радиостанция "Нео Радіо".

Отмечается, что уже у 12 работников фабрики подтвердили диагноз методом ПЦР-тестирования.

Главный врач Сокальской центральной районной больницы Роман Швед рассказал, что в целом тестирование методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа прошло 274 сотрудника фабрики, руководство планирует обследовать всех работников.

Председатель Сокальской райгосадминистрации Игорь Дацюк сообщил Zaxid.net, что с 13 июля фабрику закроют на карантин на две недели. В то же время заместитель директора предприятия Игорь Триска заявил изданию, что все работники уйдут на две недели в плановый отпуск, и это якобы не связано с коронавирусом.

"Ежегодно с третьей недели июля на две недели фабрика закрыта. У нас такие отпуска на Рождество, на Пасху и летом", – утверждает он.

Недавно в Бородянке (Киевская область) в психоневрологическом интернате произошла вспышка коронавируса.

По состоянию на 10 июля с начала эпидемии в стране медики зафиксировали 52 043 случаев коронавируса и 1 345 смертей от COVID-19. За сутки выявлено 819 новых случаев COVID-19 и 18 летальных исходов.