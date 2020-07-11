Зарплата врача должна начинаться с 20-25 тыс. грн. Повышать ее начнут в сентябре, – Степанов

Минимальная зарплата врача должна начинаться с 20-25 тыс. грн. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на ток-шоу "Голос народа". Его цитирует пресс-служба МОЗ.

"Я считаю, что минимальная зарплата врача должна стартовать от 20-25 тыс. грн, если мы хотим профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых будет требовать качественно нас лечить", – заявил Степанов.

Также министр отметил, что уже с сентября нынешнего года врачам повысят зарплату приблизительно на 3,5 тыс. грн, но этого, уточняет Степанов, все-равно недостаточно. А в следующем году повышение заработной платы врачам заложат в тариф.

"Я всегда считал, что врач или медсестра, или водитель скорой помощи не могут получать ту зарплату, какую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", – добавил Степанов.

В конце апреля 2020 года медперсонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района выходил на акцию протеста из-за низких зарплат в условиях коронавируса.

Тогда сообщалось, что медсестры получили 4-5 тыс. грн, младшие сестры – 3-4 тыс. грн, врачи - от 6 до 9 тыс. грн за апрель. В целом зарплата медиков этой больницы якобы сократилась на 30-40%, в сравнении с докоронавирусным периодом.

Аналитики из YouControl, ссылаясь на данные Госстата, также писали, что с 2017 до 2019 года долги по зарплате увеличились на 662 млн грн, или на 25%. На конец прошлого года они составляли 2,55 млрд грн.

А по состоянию на май 2020 года обещая сумма долгов выросла еще на 300 тыс. грн. При этом своего пика долги достигли в марте и за время карантина немного снизились – с 2,93 млрд до 2,85 млрд грн.