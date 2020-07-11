Киевские выпускники после ВНО на видео оскорбили крымских татар и говорили, что "Крым – это РФ"

Киевские школьники, после сдачи ВНО, записали видео с оскорблениями в адрес крымскотатарского народа, а также назвали Крым российским. Видео сохранилось в Facebook на странице Гирея Баталова.

Школа №90 уже принесла извинения за слова своих выпускников. "Сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации. Уверяем, что позиция коллектива школы, как и всего нашего государства, является неизменной: Крым – это Украина", – говорят в школе.

Извинились также и сами выпускники, о чем Баталов сообщил у себя на странице в Facebook.

Также реакция последовала от главы Меджлиса Рефата Чубарова. По его словам, все крымские татары, которых оскорбило поведение выпускников, могут принять их извинения, а также извинения школы №90. "Призываем всех считать инцидент исчерпанным", – добавил он.

В Украинском центре оценивания качества образования, в свою очередь, поблагодарили Меджлис за конструктивную реакцию на инцидент и заверили, что будут и впредь делать все от них зависящее для обеспечения соответствия сути и процедуры ВНО действующим правовым актам.