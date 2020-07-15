Статистика коронавируса в Украине на 15 июля: количество случаев за сутки снова увеличилось

В Украине по состоянию на 15 июля, заразились коронавирусом 836 человек (сутками ранее – 638). За сутки умерли 15 пациентов (днем ранее – 14), выздоровели – 977 (651). Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего за время эпидемии в Украине заразились коронавирусом 55 607 человека. Умерли 1427 больных COVID-19. Выздоровели 28 131 пациентов.

Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области – 171, Киеве – 147 и Харьковской области – 64.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (241,5), Черновицкой (222,9) и Закарпатской (206,7) областях.

За сутки исследовано 13675 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 827 157 образцов и ИФА 383 669 образцов.

Сейчас госпитализированы 3935 человек, из них 93 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14658 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 444 пациента.

Статистика по регионам:

– Винницкая область – 2 194 заболевших (46 за сутки);

– Волынская область – 3 117 (37);

– Днепропетровская область – 1 155 (9);

– Донецкая область – 767 (2);

– Житомирская область – 1 550 (8);

– Закарпатская область – 4 112 (57);

– Запорожская область – 631 (9);

– Ивано-Франковская область – 3 178 (51);

– Кировоградская область – 674 (0);

– Киев – 6 497 (147);

– Киевская область – 3 128 (38);

– Львовская область – 7 425 (171);

– Луганская область – 97 (2);

– Николаевская область – 494 (7);

– Одесская область – 2 314 (56);

– Полтавская область – 337 (3);

– Ровненская область – 4 782 (42);

– Сумская область – 346 (5);

– Тернопольская область – 2 292 (16);

– Харьковская область – 2 787 (64);

– Херсонская область – 205 (1);

– Хмельницкая область – 922 (13);

– Черновицкая область – 5 208 (24);

– Черкасская область – 755 (1);

– Черниговская область – 624 (12).