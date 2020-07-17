Украинская армия начала подготовку "ответных" военных учений на юге страны, – министр обороны

В сентябре этого года пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020". Они специально запланированы на те же числа, что и российские учения "Кавказ 2020", чтобы показать готовность ВСУ к оказанию "достойного отпора" РФ.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран на сегодняшнем заседании парламента, в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Учения запланированы, как совместные. Таран добавил, что ожидается участие стран-членов НАТО. По словам министра, "встречные" учения Украина и ее союзники проведут в последней декаде сентября 2020.

"Вместе с тем, с учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям "Кавказ 2020", руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируется в то же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020", – заявил министр.

По его словам, в рамках предстоящих учений будет проверена способность Генштаба организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО.

В рамках учений будет проведена проверка боевой готовности. "Будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов, с самолетами военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и военными частями Сухопутных войск, а также других военных формирований на наших полигонах, которые расположены на юге Украины", – рассказал Таран.

"Этот ассиметричный ответ, по нашей оценке, во-первых, покажет готовность ВСУ к оказанию достойного отпора любым попыткам со стороны РФ обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия", – подчеркнул Таран.

Чиновник добавил, что на данный момент разведка не отмечает реальной подготовки ВС РФ к вооруженному наступлению во время "Кавказ 2020".Выступление министра Тарана стало ответом на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Владимир Путин поручил провести внезапную проверку армии на границе Украины и в аннексированном Крыму.