На КПВВ "Новотоицкое" живут 13 взрослых и 2 детей, которых боевики не пускают в ОРДЛО

В палатках ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" находятся люди, которые не смогли пересечь линию разграничения с ОРДЛО. Там находятся 15 человек, среди них два ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"За минувшие сутки в пункте оказания помощи на КПВВ "Новотроицкое" спасатели оказали помощь 15 гражданам, среди которых два ребенка. В палатках ГСЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдаются соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями. Спасатели оказывают всю необходимую помощь, чтобы пребывание людей на КПВВ было максимально комфортным и безопасным", – сказано в сообщении.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что КПВВ на линии разграничения готовятся будут открыты с 10 июня. Террористы "ЛНР" отказались открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны Боевики "ЛДНР" выдвинули условия для открытия со своей стороны пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Донбассе.