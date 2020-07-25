Под угрозой дети и беременные. В Минздраве говорят, что пандемия в Украине развивается иначе

В Украине эпидемия коронавируса развивается по другому сценарию, чем в Европе. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в Ужгороде.

По ее словам, в стране наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста. В Европе же пенсионеры входят в группу риска.

В это же время, в Украине больше случаев инфицирования среди детей и беременных.

"В Украине с начала эпидемии коронавируса подтверждена болезнь у 4,5 тысячи детей, из них госпитализированы около 600 детей. Кроме этого, официально подтверждено более 500 случаев коронавирусной инфекции у беременных, в том числе два летальных", – рассказала она.

Исходя из сложившейся ситуации, в Минздраве просят беременных женщин незамедлительно обращаться к врачу при первых же симптомах коронавируса. Также беременных призывают минимизировать свое пребывание в местах массового скопления людей.

Кроме этого, Минздрав рекомендовал украинцам привиться от гриппа перед сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. На данный момент также обсуждается вопрос о включении вакцинации от пневмонии в календарь обязательных прививок.

"Украинская власть ведет переговоры о закупке вакцины от коронавирусной инфекции. Как только она появится на рынке, Украина будет среди тех, кто будет претендовать на ее получение", – добавила чиновница.