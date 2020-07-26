Прекращение огня на Донбассе: на линию разграничения прибывают украинские миротворцы ООН

С целью контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, который должен начаться с 27 июля, на линию разграничения направлены украинские военнослужащие, которые участвовали в миротворческих миссиях ООН.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеет большой боевой опыт и непосредственно занималось профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", – говорится в сообщении.

В командовании ООС считают, что бывшие миротворцы смогут упредить возможные провокации со стороны боевиков, а также позволят не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач.

"Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предотвращать вероятные провокации. В то же время это не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН", – говорится в сообщении.

В штабе ООС также подчеркнули, что в случае провокаций и наступательных действий со стороны боевиков украинская сторона готова дать отпор.

Для объективного информирования о ходе выполнения режима прекращения огня будут привлечены представители отечественных и иностранных СМИ.

Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.