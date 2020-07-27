Визажист и фотограф Юлия Бочарова: «Я стала использовать Canon EOS WEB KIT, потому что ценю время и качество!»

Почему основатель успешного онлайн курса по фотопозированию, фотограф и визажист Юлия Бочарова отдала предпочтение новому комплекту Canon EOS WEB KIT, с какими задачами он помог справиться, и почему она рекомендует его, как начинающим стримерам, так и профессионалам своего дела?

Профессиональное качество картинки при любых условиях

«Начнем с основного», - говорит Юлия. «Еще с самого основания курса я постоянно нахожусь в поиске технического решения, которое бы позволило получить то качество картинки, которое мне нужно. Поверьте – фотографы и визажисты – очень требовательны к качеству изображения, и не будут довольствоваться лишь бы чем», - добавляет она.

С самого начала Юлия снимала различными телефонами и отдельными веб-камерами, которые позиционировались в качестве профессиональных. Но все тщетно – полученная картинка была не той, а устройства как «приходили» к ней на тестирование, так и не «засиживались» надолго. Частенько онлайн-трансляции приходилось прерывать, а видео ответы, которые Юля снимала для своих учениц в качестве домашнего задания, переделывать.

«Каждая такая остановка либо переделка – это не только уйма потраченного времени, но и стресс для меня как для творческой личности», - резюмирует Юлия.

Таким образом, Бочарова поставила для себя задачу найти комплект, который бы состоялся из всего, что нужно для качественной съемки видео, включая работу в полевых условиях, а еще был бы предельно прост и удобен. В результате было обращено внимание на новый EOS WEB KIT.

Какие задачи решил данный комплект?

Первое и ключевое - возможности камеры Canon EOS M50, которая предусмотрена в EOS WEB KIT, позволили получить требуемое качество картинки - вопрос остановки трансляции или же пересъемки уроков отпал автоматически.

- возможности камеры Canon EOS M50, которая предусмотрена в EOS WEB KIT, позволили получить требуемое качество картинки - вопрос остановки трансляции или же пересъемки уроков отпал автоматически. Второе – быстрая система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF. Она позволяет распознавать лица, а кроме того, очень быстро переключаться между объектами съемки. Таким образом, если вам нужно оперативно сменить акцент на объекте съемки, достаточно лишь тапнуть по экрану именно в том месте, где он расположен – система перестроиться мгновенно.

– быстрая система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF. Она позволяет распознавать лица, а кроме того, очень быстро переключаться между объектами съемки. Таким образом, если вам нужно оперативно сменить акцент на объекте съемки, достаточно лишь тапнуть по экрану именно в том месте, где он расположен – система перестроиться мгновенно. Третье - сама по себе ЕОС М50 компактная и легкая.

«Можно снимать длительно даже с рук», - продолжает делиться впечатлениями Юлия. «Ну, а если руки нужно освободить, вы можете легко «переехать» на штатив. Кстати, с его помощью вы можете зафиксировать камеру совершенно в любом ракурсе».

Касательно объектива ЕОС М50, здесь Юля на личном опыте убедилась – его возможностей достаточно для съемки в любом формате – крупный план, общий, трансляции с изменением позиционирования – все это получается делать очень легко и эффективно. Таким образом, докупать дополнительный объектив даже на перспективу у нее нет никакой необходимости.

Комплектный куплер позволяет подключать камеру к электросети 220В. Таким образом, пользователь может быть уверен в том, что его трансляция не будет прервана в самый неподходящий для этого момент.

Все включено уже «из коробки»!

Для Бочаровой, прежде всего, нужно было готовое решение с простой настройкой и подключением.

«Конечно же, я обратила свое внимание на то, что здесь нет дополнительного освещения. Но в отличие от камеры и штатива, которые можно настроить под любые условия съемки, сделать то же самое со светом не получится – универсального варианта просто не существует», - продолжает Юлия.

Подготовка EOS WEB KIT к работе занимает пару минут, включая загрузку и установку программного обеспечения EOS Webcam Utility, которое необходимо для того, чтобы пользователь мог подключить камеру к компьютеру для проведения трансляции. Вести же трансляции можно через Skype, Zoom, Google Meet, Instagram и огромное количество других сервисов.

«Очень понравилось то, что Canon EOS WEB KIT не требует каких-либо особых навыков для установки и настройки, ведь далеко не все пользователи подкованы технически», - резюмирует данный раздел эксперт.

Превосходный звук даже на шумной улице

Отдельно Юлия отмечает высокое качество звука:

«Это лучшее, что мне доводилось встречать»! EOS WEB KIT укомплектован накамерным стерео микрофоном DM-E100 с весьма широким углом восприятия – 120 градусов и чувствительностью до -40дБ. В условиях шумной улицы имеющийся в комплекте чехол против ветра отлично защитит микрофон от сторонних шумов. Подключается он к камере через разъем 3,5 мм. Кстати, последняя из особенностей делает его всеядным в плане подключения».

По словам Бочаровой, EOS WEB KIT полностью закрыл ее потребности в онлайн трансляции, записи уроков и мн. др.

«Он весьма прост в эксплуатации, не требует никаких особых навыков для работы и обеспечивает шикарную картинку плюс действительно качественный звук при любых условиях съемки»!