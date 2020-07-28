ОГХК не разрывал контракт с американской Chemours, а работает с ней по ценам на 25% выше

"Объединенная горно-химическая компания" продолжает сотрудничество с американской компанией Chemours в рамках контракта, предусматривающего повышение цен продукцию компании на четверть. Слухи о разрыве контракта с американским контрагентом целенаправленно распространяются бывшим руководством ОГХК.

Об этом говорится в сообщении ОГХК.

"Обвинения со стороны экс-руководства ОГХК о расторжении контракта с американской компанией Chemours (входит в холдинг Dupont) абсурдны и не содержат ни одного правдивого факта. Государственное предприятие продолжает сотрудничество с международным контрагентом по цене выше на 24,65% и действует исключительно в рамках контракта", - заявили в компании.

Подчеркивается, что целью экс-менеджмента, распространяющего подобные слухи, является возврат полномочий. “Если раньше со стороны предыдущих руководителей ОГХК распространялась искаженная информация, то теперь они перешли к распространению откровенных фейков", - считают в ОГХК.

Как сообщалось ранее, государственная компания заключила новый контракт с международным холдингом Chemours по ценам на 24,65% выше в сравнении с предыдущим договором.

В состав АО "Объединенная горно-химическая компания" входят Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК. ОГХК пребывает в управлении Фонда госимущества Украины и пребывает в списке объектов большой приватизации.