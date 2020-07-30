Статистика коронавируса в Украине на 30 июля: 1197 заболевших – новый антирекорд
За минувшие сутки 29 июля в Украине поставлено новый антирекорд: зафиксировано 1197 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 1022). Умерли 23 человека (сутками ранее было 21 человек), выздоровели 760. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Всего в Украине заболели 68 794 человека с начала эпидемии, летальных случаев – 1 673, выздоровели – 38 154.
Количество ПЦР-тестов в стране превысило отметку в миллион - 1013793 исследования.
Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Киеве (199), во Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях.
Статистика по регионам:
- Львовская область – 9379 заболевших (131 за сутки);
- Киев – 8131 (199);
- Ровенская – 5942 (105);
- Черновицкая – 5812 (61);
- Закарпатская – 5078 (70);
- Ивано-Франковская – 4446 (104);
- Волынская – 3735 (41);
- Киевская – 3672 (43);
- Харьковская – 3626 (70);
- Одесская – 3150 (46);
- Тернопольская – 2922 (70);
- Винницкая – 2698 (38);
- Житомирская – 1807 (43);
- Днепропетровская – 1394 (30);
- Хмельницкая – 1109 (23);
- Черкасская – 919 (9);
- Донецкая – 865 (4);
- Черниговская – 789 (44);
- Запорожская – 779 (12);
- Кировоградская – 702 (5);
- Николаевская – 578 (15);
- Сумская – 484 (17);
- Полтавская – 431 (17);
- Херсонская – 224 (0);
- Луганская – 122 (0).
В статистику не включены данные из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
Напомним, предыдущий антирекорд по суточному приросту коронавируса в Украине зафиксирован 26 июня. Тогда было 1109 случаев.
Европейские страны будут готовы открыть свои границы для украинских граждан при условии, если в Украине две недели подряд будут фиксировать не более 480 инфицированных COVID-19 в сутки.