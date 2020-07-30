В Киеве антирекорд заболевания коронавирусом: за минувшие сутки 199 новых случаев

Заболевание за минувшие сутки, 29 июля, подтвердили в Киеве еще у 199 человек, из них 81 выявлен в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета "КПИ", сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Это самое большое количество за весь период пандемии", – написал он.

В больницы столицы госпитализировали 19 человек. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодняшний день в столице уже 8 131 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Среди заболевших: 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и две девочки – 7 и 16 лет, а также 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет и три мальчика от 3 до 12 лет.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Соломенском районе – 95, в Деснянском – 28, в Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах – по 14.

Напомним, в Украине вновь быстро растет количество заболевших COVID-19. За сутки 29 июля зафиксировано 1 197 новых случаев, 760 выздоровели, 23 человека скончались.