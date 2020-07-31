Нардеп Андрей Стрихарский отрицает, что подрался в ресторане из-за жены

Мужчину, похожего на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Стрихарского, запечатлела камера наблюдения в одном из киевских ресторанов. Мужчина отводит в сторону неизвестную женщину, а когда ее спутник пытается пройти к ним, начинает его бить.

При этом, Telegram-канал "ЗЕландия" написал, что якобы депутат находился под действием алкоголя или наркотиков.

Сайт Страна опубликовал комментарий, в котором Стрихарский якобы заявил: "Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел".

Как сообщает РБК-Украина, позже Стрихарский опроверг свою причастность к драке в одном из киевских ресторанов. Информация о якобы его участии в инциденте полностью не соответствует действительности.

"В сети появилась запись с камеры наблюдения ресторана, где я встретился со своей женой. Во время инцидента между другими мужчинами на записи, которая стала поводом для клеветы, меня рядом не было – в то время мы с женой отошли", – сказал Стрихарский.

Народный депутат отметил, что не имел к драке никакого отношения. Более того, он утверждает, что помог остановить потасовку.

Андрей Стрихарский – член комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Ранее в сети опубликовали видео драки с участием нардепа в ресторане на Крещатике. На нем видно, как Кива подходит к мужчине и совершает действие, похожее на удар головой, после чего получает удар в ответ. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майман. Согласно данным из открытых источников, Майман принимал участие в АТО в составе батальона "Святая Мария", на последних парламентских выборах баллотировался в нардепы в качестве самовыдвиженца в Киева.

Илья Кива заявил, что причиной драки с ветераном АТО Михаилом Майманом в столичном ресторане стала просьбе не употреблять нецензурную лексику.