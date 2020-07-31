В "Металлисте-1925" вспышка коронавируса. Глава набсовета клуба госпитализирован

Несколько сотрудников футбольного клуба "Металлист-1925" (Харьков) заразились коронавирусом.

Об этом стало известно после того, как появились результаты тестирования, которое провели в клубе после матча 27-го тура Первой лиги против "Николаева", сообщает Sport.ua.

Отмечается, что среди футболистов инфицированных нет. Но игроки прошли повторное тестирование.

Как уточняет Sport.24tv.ua, инфицированными могут быть от 5 до 12 работников клуба.

В настоящее время тренировочный процесс в клубе приостановлен. Судьба поединка 28-го тура Первой лиги против "Черноморца" (понедельник, 3 августа) пока что не известна.

Кроме того, по данным FootballHub, в больницу госпитализировали председателя наблюдательного совета клуба 70-летнего Сергея Стороженко.

Кстати, на прошлой неделе от коронавируса умер врач "Металлиста-1925" Антон Худаев.

"Металлист-1925" занимает 6 место в турнирной таблице.