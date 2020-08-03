Кличко уверенно лидирует в гонке за мэрское кресло в Киеве, – опрос группы "Рейтинг"

Киевский мэр Виталий Кличко лидирует в рейтинге кандидатов на мэрских выборах в столице. За него готовы отдвть свои голоса 41,7% киевлян, которые намерены принять участие в голосовании. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26–27 июля.

Согласно приведенным данным, рейтинг Кличко вырос почти в полтора раза за пять месяцев: в феврале он был менее 30%, в апреле-мае – менее 40%. Кличко опережает своего ближайшего конкурента, телеведущего Сергея Притулу более чем 3,5 раза. За последнего готовы голосовать 11,6% определившихся киевлян.

Согласно опубликованным данным, народного депутата от партии "Слуга народа" Ирину Верещук поддерживают 9,4% опрошенных, предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского – 9,0%, нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко – 5,4%, экс-главу КГГА Александра Попова (ОПЗЖ) – 4,5%, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича – 3,5%, экс-мэра Киева Александра Омельченко (партия "Еднисть") – 3,3%, экс-нардепа Андрея Ильенко ("Свобода") – 2,6%, представителя ВО "Батькивщина" Виталия Нестора – 2,1%. Не определились – около 8,5% опрошенных.

В целом 37% опрошенных оценивают работу Кличко на посту мэра Киева отлично или хорошо, 39% поставили удовлетворительные оценки, 22% – плохие.

Также 54% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Кличко на посту мэра улучшилась. 30% не увидели никаких изменений, 15% считают, что она ухудшилась. 33% киевлян отлично или хорошо оценили работу Кличко в преодолении кризиса коронавируса, 38% – удовлетворительно, 25% – плохо.

В группу лидеров также входит партия Кличко УДАР .

"Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в горсовет являются партии "Европейская солидарность", за которую бы отдали голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партия "Слуга народа" с результатом 19,3% и партия УДАР – 17,1%", – пишет "Рейтинг".

В ходе исследования методом CATI ( телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Напомним, согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", 30% украинцев считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий, а 25% – противоположного мнения.

Среди руководителей государства опрошенные относительно лучше оценивают работу президента Зеленского (37% опрошенных довольны его деятельностью, 59% – дают противоположную оценку). Работой главы Верховной Рады Разумкова довольны 25%, недовольны 57%. Деятельностью премьер-министра Шмыгаля довольны 16%, недовольны – 65%.