Ренат Кузьмин: Украина нуждается в национальной идее

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин в ходе круглого стола "Украинская национальная идея. Цели и средства" заявил, что нынешняя власть в Украине не способна создать национальную идею. По его словам, такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины.

Об этом сообщает 112 Украина.

"Украинское государство должно обеспечить гражданам счастливую жизнь. Мы хотим, чтобы национальная идея была создана и поддержана всеми гражданами Украины", – отметил Кузьмин.

Участники круглого стола также призвали власть установить в Украине мир и поднять экономику.

"Основные вопросы, которые волнуют украинцев, это мир, экономический рост, социальная справедливость, эффективное управление страной", – добавил Кузьмин.

Ранее народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин призвал всех граждан Украины к работе над новой национальной идеей для Украины. Он выступил инициатором организации круглого стола для обсуждения вопросов создания украинской национальной идеи. На его предложение откликнулись деятели культуры, искусства и науки.