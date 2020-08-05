В половине проверенных столичных бюветов вода опасна для здоровья

В шести пробах воды из бюветных комплексов столицы, взятых на прошлой неделе, обнаружены отклонения от гигиенических требований к питьевой воде. Всего было взято 10 проб, сообщила Госпродпотребслужба.

Отклонения обнаружены на таких бюветах:

ул. Соломенская пересечение с ул. А. Пироговского – превышено содержание марганца в 2,5 раза;

ул. Героев Севастополя, 9-11 – превышено содержание марганца в 2,5 раза;

ул. Михаила Донца, 2 – превышено содержание марганца в 2,5 раза;

пересечение ул. Патриарха Мстислава Скрипника и ул. Стадионной – превышение на 37% норм по микробам, наличие кишечной палочки;

ул. Питерская, 3/2 – превышение на 70% норм по микробам, наличие кишечной палочки;

ул. Мартиросяна, 11 – превышение на 30% норм по микробам, наличие кишечной палочки.

Госпродпотребслужба потребовала от КП “Киевводфонд” приостановить эксплуатацию этих бюветов и привести качество воды в соответствие с требованиями санитарных норм.

На позапрошлой неделе также проверили 10 бюветов, в пяти из них вода не соответствовала нормам.

Всего на балансе “Киевводфонда” находится около 200 бюветных комплексов (карта).

Напомним, 13 июля на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги, говорящие о том, что на них не рекомендовано купаться. Из-за сильных дождей в воде были превышены допустимые показатели содержания кишечной палочки. По состоянию на 17 июля ситуация изменилась, и на большинстве пляжей купаться уже безопасно, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Однако 22 июля во всех водоемах Киева было зафиксировано превышение содержания лактозоположительной кишечной палочки. До улучшения показателей качества воды купаться там не рекомендуется.