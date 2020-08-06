Евгений Хмара и Дарья Ковтун дадут концерт на террасе ресторана Veranda on the river

13 августа на Veranda Terrace выступят пианист-виртуоз Евгений Хмара в дуэте с вокалисткой Дарьей Ковтун.

Евгений Хмара — композитор, лауреат украинских и международных премий, обладатель Голливудской премии импровизаторов и международного статуса Yamaha Artist в тандеме с финалисткой телевизионного шоу Х-Фактор Дарьей Ковтун исполнят лучшие свои произведения и мировые хиты. Евгений известен своим талантом сочетать инструментальную музыку с электронными басами, делая звучание более современным. Дарья подарит авторское прочтение известных французских хитов и не только. Помимо запланированной музыкальной программы, семейный музыкальный дуэт обещает сюрпризы для всех гостей ресторана на воде.

Окунитесь в мир музыки любви в атмосфере гастрономических изысков и роскошной панорамы на вечерний Киев.

Начало в 20:00

Veranda Terrace

https://www.facebook.com/veranda.on.the.river/

Бронь столов по телефону: +38068 300 98 98

Адрес: Набережное шоссе, 11А