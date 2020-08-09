Надеялись, что пришли только здоровые. Во Львове после свадьбы зафиксировали вспышку COVID-19

Во Львове после свадьбы, на которой было 130 человек, обнаружили вспышку коронавируса.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко на своей странице в Facebook.

По ее словам, масочный режим и социальная дистанция на свадьбе не соблюдались.

"О социальной дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках кушать неудобно, танцевать тоже... Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые. Но через 4 дня обнаружили первого больного", – говорит Тимко.

По ее словам, несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией.

"Лаборатория подтвердила COVID-19. История продолжается. Случаи заболевания продолжают регистрироваться и среди гостей и их семей", – рассказала врач.

Напомним, по состоянию на 9 августа в Украине зафиксировано 1199 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 80 949.