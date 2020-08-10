На корабле, прибывшем из Египта в Одессу, половина команды больна COVID-19

В порт "Южный", расположенный неподалеку от Одессы, прибыло судно PATRA из египетского порта Эль-Дехейла. На его борту 11 моряков из 22 членов экипажа больны коронавирусом.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

На данный момент судно отшвартовали на карантинную стоянку. Соблюдаются все меры безопасности, учитывая тот факт, что после тестирования на COVID-19, коронавирус подтвердился у половины экипажа.

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У остальных членов экипажа взяли пробы для анализа на антитела.

На время стоянки судно будет под круглосуточной охраной, чтобы на борт не попали посторонние люди, а также, чтобы члены экипажа не выходили на берег.

Сухогруз, который находится на судне, должны продезинфицировать. После чего на корабль прибудет сменный экипаж.

Напомним, ранее COVID-19 был обнаружен у 840 членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт". Его капитан Бретт Крозьер был освобожден от должности.