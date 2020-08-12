"Обидно до слез, что тебя унижают": Глюкоза оправдалась за слова об украинском Крыме

Российская певица Глюкоза (Наталья Ионова) решила объясниться после своего заявления в разговоре с украинскими пограничниками, что Крым украинский. Свои слова она разместила в Instagram-аккаунте.

Артистка напомнила, что ранее у нее уже был запрет на въезд на украинскую территорию, однако после его окончания она решила попытаться приехать в страну для встречи с друзьями.

Она рассказала, что пограничники давили на нее и обращались с ней "как с террористкой", при этом разговаривая только на украинском языке, которым она не владеет. Певица добавила, что ее постоянно спрашивали о том, чей Крым.

"На третьем часу прессинга вопросом "Чей Крым?" я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну, отправляйте обратно, к чему эти допросы?" Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно", – пояснила артистка.

Она также добавила, что ей очень обидно после разговора с пограничниками.

"Обидно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса. Делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов, в игре, где людям навязывают, кто друг, а кто враг", – написала она.

Отметим, 7 августа российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года.