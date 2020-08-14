L’Oréal Україна розпочинають 4-ий сезон загальноосвітньої програми «Краса для всіх», орієнтованої на жінок, постраждалих від домашнього насильства

5 серпня 2020 року L’Oréal Україна запускає навчальний процес 4-ого сезону проекту «Краса для всіх», щоб допомогти жінкам, які постраждали від домашнього та гендерно-обумовленого насильства, здобути безкоштовну освіту в сфері краси. Реалізація програми здійснюється спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення та за підтримки Фонду L’Oréal.

Мета програми — за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які перебувають у непростій життєвій ситуації, основам перукарської майстерності та допомогти їм побудувати свій шлях до кращого життя.

Навчальний курс в рамках Програми «Краса для всіх» викладатимуть висококваліфіковані спеціалісти, практикуючі майстри у салонах краси, які пройшли спеціальне навчання по роботі з продукцією бренду MATRIX та мають необхідні презентаційні навички. Навчальний курс був спеціально розроблений для даного проекту. Курс гарантує, що всі учасниці отримають навички, необхідні для початку кар’єри у салонному бізнесі.

НА ФОТО: УЧАСНИЦЯ 4-ОГО СЕЗОНУ ПРОГРАМИ «КРАСА ДЛЯ ВСІХ», 2020 Р.

З серпня 2020 року 30 учасниць проходитимуть навчання у 2 групах протягом 5 місяців у місті Києві. Програма передбачає 536 годин навчання!

Марк Савчук, генеральний директор ТОВ “Лореаль Україна”

«Ми реалізували перший сезон програми у 2017 році. За три роки існування програми в Україні 67 жінок опанували нову професію завдяки програмі «Краса для всіх». Більшість з них працюють у салонах краси, деякі навіть курують власним бізнесом. Це неймовірний результат! За період карантину та глобальної кризи, кількість звернень щодо домашнього насильства в Україні зросла майже вдвічі. Саме тому ми прагнемо не зупинятися й надалі та допомогти ще більшій кілкості жінок змінювати своє життя на краще."

У грудні 2020 року учасниці приєнаються до команди з 5565 осіб, які в 2018 році пройшли безкоштовне навчання у різних країнах світу. Сьогодні програму «Краса для всіх» представлено в понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу.

Павло Замостьян, заступник представника UNFPA, ФОНДУ ООН У ГАЛУЗІ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ:

«Економічна залежність від чоловіка та відсутність можливостей забезпечувати дітей та себе є однією з найбільш поширених причин, що зупиняють жінку від виходу із ситуації насильства. За нашими дослідженнями в Україні 1.1 млн жінок щорічно* зазнають фізичного та сексуального насильства і 2/3 з них нікуди не звертаються по допомогу. Надаючи можливість жінці освоїти професію, яка може приносити стабільний дохід, ми фактично робимо її більш захищеною та впевненою у собі, даємо їй інструмент розірвати коло насильства.

ПРО ФОНД L’ORÉAL

Супроводжуйте. Цінуйте. Спілкуйтеся. Підтримуйте. Розширюйте межі. Це переконання, основні цінності, завдяки яким Фонд L’Oréal завжди відданий жінкам. В основі цьогопідходу — наука і краса.

Завдяки програмі «Для жінок у науці», яка здійснюється за підтримки ЮНЕСКО, Фонд L’Oréal мотивує випускниць університетів робити кар’єру в науці, підтримує жінок-дослідниць і відзначає їх за видатні досягнення у традиційно «чоловічих» галузях науки.

За допомогою програм краси L’Oréal допомагає жінкам, які страждають від хвороб, фінансових труднощів чи соціальної ізоляції, повернути собі відчуття власної гідності й жіночності, що позитивно впливає на їхнє самопочуття та успішність. Також Фонд проводить освітні програми для експертів у сфері краси.

Про компанію L’Oréal

L’Oréal Україна - один із лідерів на ринку косметики та парфумерії (№ 1 косметична Група у світі). Філію в Україні створено 2004 року. Станом на 2019 рік в Україні понад 270 працівників і 88 000 працівників у різних філіях компанії у всьому світі, у 2019 році зареєстровано 497 патентів на винаходи. Компанія представлена (має філії) у 150 країнах світу та володіє портфоліо з 36 взаємодоповнювальних брендів. В Україні функціонує 4 департаменти: Департамент продукції масового попиту, Департамент продукції люкс, Департамент професійних продуктів і Департамент активної косметики.

Про UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами ми працюємо у 150 країнах та територіях світу, з 1997 року і в Україні.

Вебсайт: www.ukraine.unfpa.org. Слідкуйте за діяльністю UNFPA у Twitter та Facebook.