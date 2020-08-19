Правительство значительно уменьшило сбор за электронную визу для въезда на территорию Украины

Кабмин на заседании 19 августа уменьшил сбор за получение электронной визы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Если раньше е-виза (она была только однократной) стоила 85 долларов, то теперь:

однократная – 20 долларов;

двукратная (ее раньше не было) – 30 долларов.

Также вводится возможность срочного оформления электронной визы в течение одного рабочего дня, тогда сумма сбора увеличивается в два раза.

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В 2019 году оформлено 35 000 е-виз, за их выдачу уплачено 2 975 000 долларов. По оценкам МИДа, упрощение и удешевление процедуры получения электронной виз увеличит спрос на них в 2–2,5 раза.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и ряда стран Аравийского полуострова.

Для граждан Украины вдвое увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине.

А Таиланд с 14 апреля отменил визы для украинцев.