"Гений, легенда, великий украинец". Ушел из жизни академик Патон – самый трудолюбивый Герой Украины

Его ведь не случайно называли самым трудолюбивым Героем Украины. Борис Патон – автор более 1000 публикаций и 400 изобретений (патенты в 30 странах!), чья сфера научных интересов включала технологию металлов, автоматическую и полуавтоматическую сварку, создание сварочных роботов, освоение морских глубин и космических высот.

Ровесник Академии наук

Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918 года, в этот же день и в этот год состоялось учредительное собрание Украинской академии наук. Говорят, что в паспортных данных ошибка и на самом деле Патон родился 14 числа. Но праздновал он день рождения все-таки 27-го, в один день с Академией, которой руководил с 1962 года.

Alma mater Бориса Евгеньевича – Киевский политех (тогда он назывался Киевским индустриальным институтом). Диплом защищал 22 июня 1941 года. По дороге в институт студенты попали под немецкую бомбежку: неподалеку от завода "Большевик" находился авиазавод, который стал мишенью врага. Чудом уцелели, добрались до аудитории. Дипломную работу Борис Патон защитил на "отлично".

Отец Бориса Патона, академик Евгений Оскарович Патон внес в победу над фашизмом вклад огромный, неоценимый: он разрабатывал броню для знаменитых советских танков Т-34. Его сын, молодой выпускник КТИ, помогал в этих исследованиях, добиваясь возможности делать сварочный шов максимально прочным.

Зима 1942 года, Нижний Тагил: "Стояли лютые морозы. Пробегая от дома до завода, с вздохом облегчения влетал я в неуютное, но теплое помещение, где разместился эвакуированный из Киева по распоряжению СНК СССР Институт электросварки Академии наук УССР. Основателем и директором института был мой отец – Евгений Оскарович Патон", – вспоминал Борис Евгеньевич.

Академик Евгений Патон с сыновьями Борисом и Владимиром. Фото: nas.gov.ua

После войны десятки танков, входивших в освобожденные города, были поставлены на пьедесталы – и Борис Евгеньевич писал в мемуарах, что с интересом всматривается в эти памятники Победе.

"Мне часто приходится бывать в различных городах страны и за ее рубежами, и я всегда с радостью встречаюсь с "тридцатьчетверками", в стремительном полете застывшими на постаментах. Таких памятников-символов, как мне говорили, насчитывается более трехсот. Сооружение их — свидетельство глубокого уважения народа к танкистам, конструкторам и танкостроителям. К последним относились и мы... По сей день, встречая вознесенный на пьедестал танк, я внимательно рассматриваю доступные для обозрения швы, определяя, каким способом они сварены. Большинство швов сварено автоматами под флюсом. Такие танки мы называем "нашенскими".

Сварка… в медицине?

Но Борис Патон сумел использовать сварные швы не только для соединения танковых деталей. Поводом для прорывного изобретения в медицине стала травма, которую ученый получил, катаясь на водных лыжах. Бориса Евгеньевича очень смутило, что кость во время операции на бедре ему резали обычной механической пилой. К созданию уникальной технологии соединения мягких живых тканей подключились сотрудники Института хирургии и трансплантологии, Института электросварки и врачи “Охматдета”. Результат сотрудничества – одно из главных достижений Института электросварки, так называемый "шов Патона". Сегодня его применяют и в общей хирургии, и даже в офтальмологии, при операциях на глазах.

Найденный способ позволяет соединять мягкие ткани при помощи высокочастотного электротока, без обильного кровотечения, как при механическом соединении. Сама операция проходит быстрее, а восстановительный период – намного легче. Сегодня эта технология применяется в сотнях больниц и клиник, состоялись сотни тысяч успешных операций.

Важная деталь: то ли роковое, то ли знаковое падение произошло, когда академику было уже под 80 лет! Борис Евгеньевич всю жизнь занимался спортом – играл в теннис, плавал, катался на водных лыжах. Знал несколько языков. Сожалел, что недостаточно внимания уделяет музыке, живописи, художественной литературе – и при любой возможности старался наверстывать упущенное. А главный секрет долгой и счастливой жизни, считал академик Патон, прост и сложен одновременно:

Нужно получать удовлетворение от своего труда и от своей жизни и оставаться оптимистом, несмотря ни на что. Как бы ни складывалась жизнь, я стараюсь этого принципа придерживаться. Хотя это бывает сложно. Но если ты только хнычешь и скулишь, то ничего хорошего не будет.

Сварка под водой

Еще одна разработка, за которую нужно благодарить академика Патона – технология полуавтоматической сварки под водой и создание порошковых проволок, которые используются в процессе. Сфера применения широчайшая – от ремонта кораблей и постройки портовых сооружений до прокладки подводных трубопроводов и освоения континентального шельфа.

Сварка на суше, на море… и в космосе!

Как подлинный ученый-новатор, Борис Патон не боялся смелых решений и экспериментов. Даже, казалось бы, самых невероятных. В числе его достижений – разработка сварочных процессов для космической промышленности, включая эксперименты, которые проводились в условиях открытого космоса.

В 1969 году для проведения испытательных сварочных работ в орбитальном отсеке корабля "Союз-6" собрали специальную установку “Вулкан”. А в 1984 году советские космонавты Светлана Савицкая и Владимир Джанибеков провели первый в истории эксперимент по сварке металла в открытом космосе. Универсальный лучевой инструмент (так называется созданный Патоном аппарат для космической сварки) работает в условиях невесомости и в безвоздушном пространстве.

Еще одно космическое достижение Бориса Патона – участие в разработке ракеты Н1 и освоении поверхности Марса.

Космонавт Светлана Савицкая выполняет сварку в космосе.

Чернобыльские дни

Добром вспоминают Бориса Патона и за его деятельность в первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС. Представители Академии наук прибыли на место, чтобы взять образцы грунта, воздуха, воды. Глава НАН лично пролетел на вертолете вокруг взорвавшегося реактора, собрал объективные данные о масштабах катастрофы и составил план первоочередных действий по ликвидации. На основании этих сведений и было принято решение об эвакуации 500 тысяч детей из Киева и области.

Первый Герой Украины и дважды Герой соцтруда

Ровесник Академии наук, Борис Евгеньевич Патон первым из граждан независимой Украины получил почетное звание Героя – 26 ноября 1998 года, накануне 80-летия. За самоотверженное служение науке, за выдающиеся достижения, за утверждение авторитета украинской науки в мире.

До этого академик Патон был дважды удостоен звания Героя социалистического труда. А в столице Украины, перед научно-природоведческим музеем на улице Богдана Хмельницкого ему при жизни, в 1982 году поставили бюст. Борис Патон – единственный киевлянин, удостоенный такой чести. Лауреат Ленинской, Сталинской и многих других советских, украинских и международных премий, почетный гражданин Киева и Мариуполя; его именем названы улицы в Днепре и во Львове.

Сам академик был не рад, что при жизни "забронзовел".

"Я сильно возражал, мол, не устанавливайте, пока я живой! – говорил Борис Евгеньевич. – Не послушались, сказали, что дважды Герою положено ставить… Хожу на работу мимо памятника, не обращаю внимания, наверное, уже привык. А поначалу неприятно было".

Борис Патон был единственным киевлянином, которому при жизни установили памятник: "Положено!"

В начале славных дел

Предки Бориса Патона, голландские и шотландские корабельщики, прибыли в Россию по приглашению Петра Первого. Три с лишним столетия спустя, находясь с визитом в Глазго, Борис Евгеньевич встретился там с главным инженером местной фабрики – тоже Патоном.

Главное, что получил от предков, говорил академик – сплав характера.

“Это честность и любовь к независимости, это гордость, несовместимая с заискиванием, это требовательность к себе и фанатичная настойчивость в осуществлении намеченной цели! Это мое наследие, и лучшего мне не надо!” – говорил Борис Евгеньевич.

Помимо кораблестроителей, в генеалогическом древе Патонов – знаменитые деды-военачальники. Генерал от инфантерии, участник войны 1812 года Петр Патон, а по линии матери – герой русско-турецкой войн 1877-1878 годов генерал Виктор Будде. И отец, конечно. Академик Патон-старший.

"Здравствуй, батя!"

Кроме Академии наук, Борис Евгеньевич долгое время, с 1953 года руководил Институтом электросварки, который носит имя его отца, Евгения Оскаровича Патона – создателя первого в мире цельносварного моста.

Рассказывали, что всякий раз, проезжая мимо моста, Борис Евгеньевич здоровался: “Здравствуй, батя!”.

В последнее время судьба уникальной конструкции вызывала у Бориса Патона тревогу: год назад он даже направил письмо представителям партии "Слуга народа" – о том, что мост Патона необходимо отремонтировать в ближайшее время. Промедление чревато транспортным коллапсом в столице Украины.

Гражданин академик

Борис Патон был не только ученым, но и общественным деятелем: в советское время – член президиума Верховного Совета Украинской ССР, депутат Верховного Совета Советского Союза. В независимой Украине – член Совета национальной безопасности и обороны.

Заслуга Бориса Патона как руководителя НАН – в его усилиях по сохранению украинской фундаментальной науки. Переживая за страну, он до последнего верил в лучшее. И говорил, в одном из последних интервью, так:

Пройдет время, мы поумнеем и станем более цивилизованными, как и полагается стране, находящейся в сердце Европы. И возмужаем, конечно. Нужно рассматривать проблемы и кризисы не как непреодолимые препятствия, а как шанс для перемен к лучшему. Как известно, дело мастера боится. Нужно работать – и все наладится. Главное, не падать духом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о смерти Бориса Патона следующими словами:

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель.

Первый награжденный званием Героя Украины.

Академик. Гений. Легенда.

Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец.

Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне выпала возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени.

Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича.

Вечная память!"