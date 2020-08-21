Статистика коронавируса в Украине на 21 августа: число заболевших превысило 100 тысяч
По состоянию на утро 21 августа, в Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавируса (днем ранее – 2 134), всего с начала эпидемии – 100 643. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
За этот период зафиксированы 23 летальных случаев (днем ранее – 40), 637 пациентов выздоровели (днем ранее – 704).
Среди заболевших за сутки 118 детей и 136 медработников, госпитализированы 487 человек (днем ранее – 407).
Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса 51 078 пациентов выздоровели, 2 207 человек умерли.
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве (156 случаев), Черновицкой (205), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172) и Львовской (162) областях.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 12 793 заболевших (162 за сутки);
– Киев – 11 328 (156);
– Черновицкая – 8505 (205);
– Ровенская – 8238 (147);
– Ивано-Франковская – 7462 (172);
– Харьковская – 7033 (184);
– Закарпатская – 6771 (109);
– Одесская – 5578 (170);
– Волынская – 4989 (60);
– Киевская – 4805 (78);
– Тернопольская – 4301 (185);
– Винницкая – 3478 (73);
– Житомирская – 2695 (98);
– Днепропетровская – 1894 (21);
– Хмельницкая – 1828 (60);
– Черниговская – 1366 (52);
– Запорожская – 1234 (21);
– Черкасская – 1219 (19);
– Донецкая – 1183 (27);
– Сумская – 1124 (46);
– Николаевская – 912 (19);
– Кировоградская – 751 (2);
– Полтавская – 614 (20);
– Херсонская – 329 (8);
– Луганская – 213 (9).
Данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.