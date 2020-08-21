В школе и дома. Глава МОН Шкарлет рассказал, как будут учиться украинские школьники

В городах-миллиониках школы смогут работать и дистанционно, и в классах, заявил в интервью Фокусу временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

«В мире есть такой опыт, когда дети учатся по очереди, чтобы минимизировать количество учеников в помещении: одна часть класса очно, другая — дистанционно. На следующий день группы могут меняться, и учитель в первые 15 минут проверяет тех, кто вчера учился дома, повторяет и закрепляет материал», – рассказал Сергей Шкарлет. Но, по его словам, это рекомендация, а не догма, а в сельских школах и в небольших городах можно будет работать в обычном режиме.

«В любом случае нам надо привыкать к тому, что дистанционное образование — это не панацея от COVID-19, а новые возможности. Дистанционная форма позволяет расширить горизонт знаний учеников в любой возрастной категории, поскольку они не замыкаются на одном учителе и форме преподавания. В «Ютубе», на других онлайн-платформах можно посмотреть объяснения компетентных преподавателей, чтобы узнать разные нюансы темы и более качественно овладеть предметом. Так учится и мой ребёнок», - поделился глава МОН.

Напомним, в новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителя смогут преподавать без маски, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. "На территориях с "красным" уровнем опасности предусмотрены жесточайшие меры безопасности – то есть посещение учебных заведений учащимися будет запрещено, в том числе и дошкольных учреждений", – сказал Ляшко. А мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новый учебный год в столице начнется 1 сентября в "понятном для общества формате" обучения, а дальше все будет завесить от организованности и сплоченности жителей города.