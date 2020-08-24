С Майдана к Офису президента. В Киеве участники Марша защитников пошли к Зеленскому

В Киеве на Майдане завершилась официальная часть Марша защитников, который проходил в День Независимости Украины. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Марш стартовал от парка имени Тараса Шевченко, в нем приняли участие украинские военнослужащие, бойцы добровольческих батальонов, организации ветеранов боевых действий и семей погибших военных.

По словам организаторов, в марше всего было сформировано 48 колонн. Представитель "Азова" заявил, что в мероприятии приняло участие около 100 тыс. человек. Участники марша двигались с соблюдением дистанции, правда, далеко не все воспользовались масками.

В первых колоннах шли матери и члены семей погибших военнослужащих, а также украинские бойцы, получившие боевые ранения. В марше участвовали не только представители разных областей Украины, также на Майдане были люди с такими флагами США, Турции, Беларуси и другими.

Организаторы отметили, что в этом году изюминкой Марша защитников стала колонна представительниц женского ветеранского движения. Вслед за ними шла колонна общественной организации "Центурия".

Уже на Майдане колонна волонтеров из "Азова" и представители "Нацкорпуса" зажгли файера.

Также в отдельной от марша колонне были замечены Петр Порошенко со своей супругой, Михаил Забродский и Александр Турчинов.

Завершением официальной части марша стало исполнение гимна Украины. Далее участники мероприятия направились к Офису президента. В первых рядах идут представители "Азов" и "Нацкорпус", далее идет "Движение сопростивления капитуляции" и ветераны АТО.

Первый подобный марш состоялся в 2019 году, когда традиционный парад на День Независимости был отменен президентом Владимиром Зеленским. Он настаивает на том, что Украина будет проводить военные парады, когда одержит победу в войне, а пока военная техника необходима на Донбассе.