В общежитии на территории полигона "Десна" прогремел взрыв: есть погибший и раненые

В понедельник, 24 августа, на территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы. Также пострадала девушка - гражданское лицо.

Об этом сообщает пресс-служба полигона в Facebook.

"Вынуждены сообщить о чрезвычайном происшествии, которое произошло на территории 169-го Учебного центра. Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв", - говорится в сообщении.

В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Имен погибшего и пострадавших на "Десне" в прес-службе не указывают.

"Родственникам сообщают лично командиры подразделений", - говорится на странице полигона в соцсети.