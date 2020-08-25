Чем живем и что делать? Проблемы малого и среднего бизнеса Украины и пути их решения

Малый и средний бизнес нередко называют основой, c помощью которой государство может выстроить сильную экономику. Понимание этого есть у всех – чиновников, предпринимателей и экспертов. Однако проблемы, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса Украины, остаются неизменными. Это налоговое давление, отсутствие кредитных льгот, сложная процедура государственного регулирования, низкая покупательная способность населения и многое другое. Конец 2019 - начало 2020 года украинские предприниматели встречали с осторожным оптимизмом, свидетельством чему стал рост индекса настроений малого и среднего бизнеса, исследуемого Европейской Бизнес Ассоциацией (EBA), однако дальнейшие события, связанные с пандемией коронавируса, перечеркнули позитивные ожидания. О проблемах малого и среднего бизнеса и препятствиях на пути развития предпринимательского сообщества в Украине говорим со спикерами Форума МСП “Перезагрузка 2020”, который состоится 4 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City.

Отсутствие реформ – путь в никуда

Жизнь государства “по инерции”, без созданного за годы независимости прочного экономического фундамента – одна из ключевых проблем, сдерживающих развитие страны в целом и малого и среднего бизнеса в частности, полагает основатель холдинговой компании UFuture, спикер Форума МСП “Перезагрузка 2020” Василий Хмельницкий.

Среди прочих негативных факторов Хмельницкий отметил высокую стоимость кредитных ресурсов, перманентную политическую нестабильность, отсутствие государственных программ развития малого и среднего бизнеса и даже отсутствие такой дисциплины, как "предпринимательство" в школьной программе.

“Нам нужна реформа образования и одновременно поддержка малого и среднего бизнеса. Если у нас повысится качество образования, но мы не будем поддерживать бизнес и производства, то наши таланты уедут работать за границу. Они должны иметь перспективу здесь”, — подчеркивает Василий Хмельницкий.

Неблагоприятной для ведения бизнеса экономическую ситуацию в Украине называют более 69% предпринимателей, как свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации (EBA). Проанализировав проблемы представителей малого и среднего бизнеса, вырисовались и основные пожелания МСП.

Кредитование и украинские реалии

Так, 29,8% опрошенных представителей малого и среднего бизнеса хотели бы изменений в системе налогообложения. Речь идет, как о снижении ставок, так и об упрощении налоговой системы. Второе место в рейтинге желаемых изменений с показателем 8,5% занимает упрощение ведения бизнеса в Украине как такового (дерегуляция). Третье место с результатом 6,5% разделили сразу два пожелания бизнеса – преодоление коррупции и увеличение эффективности власти. Недалеко от них расположились доступные кредиты для бизнеса – 6,1%. В украинских реалиях эта проблема перешла в разряд хронических, хотя мировые практики дают ответ на вопрос, как ее можно решить.

«Основным залогом развития любого бизнеса является доступность капитала. Украина очень трудно конкурирует с другими странами в этом аспекте из-за того, что сейчас у нас на рынке ситуация кардинально иная. Во-первых, банки требуют обеспечения по кредитам, во-вторых, проценты, под которые мы можем взять средства в банке, является неконкурентным в рамках производимой и экспортируемой в ЕС или на любые другие рынки продукции. В Украине эти ставки в иностранной валюте составляют от 15 до 20%, что совершенно убивает любую экономику», - считает управляющий партнер UNIT.City Константин Евтушенко.

Чтобы выжить и развиваться в таких условиях, годовая доходность конкретно взятого бизнеса должна достигать 40%. Но это, указывает Евтушенко, практически нереально в украинских реалиях.

Словом, вопреки проводимой Нацбанком политике по снижению учетной ставки, кредитные ресурсы остаются по-прежнему дорогими для отечественных предпринимателей. Потому предпринимателям приходится самостоятельно искать всевозможные варианты привлечения финансирования.

Где новичку найти инвестора?

Тем не менее, как утверждает основатель и креативный директор ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry Валерия Гузема, возможности привлечения финансирования для новичков в бизнесе все-таки имеются.

«Сегодня существует много грантов, которые выделяются как государственными, так и частными инвестиционными фондами. В Украине инвесторы объединились в Ukrainian Venture Capital & Private Aquity Association (UVCA). По данным UVCA, 11 украинских венчурных фондов инвестируют в стартапы. Наиболее активными в 2019 году были AVentures Capital, SMRK VC Fund, ICU Ventures, Genesis Investment. Также найти финансирование можно на краудфандингових платформах: Kickstarter, Indiegogo, Patreon и другие. Если у вас уникальная идея, нужно отслеживать подобные программы и принимать в них участие», - отмечает Гузема.

В свою очередь Сергей Позняк, владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financial Украина, считает, что источником капитала для предпринимателем может стать небанковский финансовый сектор. В данном сегменте, который, к сожалению, развит в Украине очень слабо, кроется большой потенциал (до 200 млрд грн, которые можно перенаправить в качестве кредитных ресурсов в реальный сектор экономики), реализовать которой можно при качественной проработке законодательной базы.

“Именно небанковский финсектор может предоставить малому и среднему бизнесу инвестиции в нужном объеме, в нужные сроки и на приемлемых условиях. Главное преимущество — это индивидуальный подход в формировании адаптивных графиков как погашения кредита, так и получения траншей финансирования. На втором месте, конечно же, скорость принятия решения и получения средств, которая у компетентных небанковских финучреждений не превышает 2-3-х дней. И все это на стабильных условиях, невзирая ни на какие кризисы”, - считает Позняк.

Квалифицированные кадры решают все

Актуальным вопросом для бизнеса является подбор квалифицированных кадров. “Найти кадры сложнее, чем финансирование, считает основатель торгово-производственной группы компаний “Текстиль-Контакт” Александр Соколовский. Соколовский приводит пример украинского легпрома, столкнувшимся с острым кадровым дефицитом: “Главная трудность для предпринимателей легкой промышленности — это кадры. Людей просто нет. Мы готовы обсуждать заработную плату и условия работы. Но людей нет. Мастера на нашу швейную фабрику “ТК-Стиль” ищем 3 года. А нет мастера — нет потока”.

Кадровый вопрос напрямую связан с существующей образовательной системой. Артем Макеев, CEO UNIT School of Business, полагает, что препятствием для развития своего дела является отсутствие специальных знаний.

«Развивать собственный бизнес многим мешает отсутствие действенных специальных знаний. Украинцев учат быть юристами, экономистами, бухгалтерами, но не предпринимателями. Чтобы расти и развиваться, владельцы бизнеса учатся самостоятельно, через попытки и ошибки. Изучают инструменты, которые очень трудно внедрить самостоятельно. Тестируют сотни гипотез в надежде, что одна из них сработает», - полагает Макеев.

Макеев уверен – метод проб и ошибок хорош, но куда более эффективным является обмен опытом и повышение квалификации, как руководящего состава бизнеса, так и команды. Также Макеев предупреждает о тех факторах, которые могут разрушить команду.

«Это неумение собрать и удержать работников, которые могут реализовать амбициозную идею, хаотические внутренние процессы, неспособные выдержать стремительный рост, и сходство с конкурентами, из-за чего у клиента нет явной причины покупать именно у вас, а у работника – идти к вам работать», - считает Макеев.

Впрочем, бояться трудностей CEO Royenko Marketing Agency Ольга Роенко не советует. Новичкам в бизнесе она советует верить в собственные силы, много работать и учиться, поскольку именно упорство и выносливость для предпринимателя важнее любой гениальной идеи. Впрочем, если все еще есть вопрос и в выборе ниши для собственного дела, то лучшие бизнес идеи рождаются на пересечении разных бизнесов, которые уже доказали свою эффективность, уверена Ольга Роенко.

Детальная информация о Форуме МСП “Перезагрузка 2020” и о том, как стать его участником - по ссылке.