Правила выживания. Как свести к минимуму риск заражения COVID-19

Эпидемиологи ожидают начала нового учебного года с нескрываемым опасением. Опыт других стран свидетельствует о том, что возвращение школьников за парты коррелирует с резким ростом заболеваемости коронавирусом. К тому же Всемирная организация здравоохранения прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 осенью и зимой в странах умеренного климата, независимо от того, откроются в этом году учебные заведения или нет. Аналитики, изучавшие статистику распространения вируса, убеждены в том, что для него характерна та же сезонность, что и для большинства гриппоподобных заболеваний. Соответственно, в октябре – ноябре следует ждать сезонного роста. Неразберихи добавит то, что это совпадёт с обычным сезоном гриппа и других ОРВИ. То есть у многих людей проявятся симптомы, которые уже ассоциируются с коронавирусом, хотя самого COVID-19 у них может и не быть.

Теоретически государство могло бы взять ситуацию под контроль, наладив систему массового тестирования. По мнению большинства эпидемиологов, пандемия до сих пор не остановлена именно потому, что большинство людей не знает своего COVID-статуса. Исследователи из разных стран так и не пришли к единому мнению относительно того, каков на самом деле процент носителей вируса, переживающих болезнь бессимптомно или с симптомами настолько слабыми, что их можно просто не заметить. По одной из версий, таких более 75%.

Вероятность того, что Украина успеет выстроить эффективную инфраструктуру массового тестирования за те полтора – два месяца, которые, согласно прогнозам аналитиков, отделяют нас от начала второй волны эпидемии, к сожалению, невелика. Даже если откроют достаточное количество лабораторий, но сама проверка останется платной услугой, предоставляемой по желанию тестируемого и за его счёт, установить реальное количество заражённых в стране, вероятнее всего, не удастся. Раз уж на государство рассчитывать не приходится, имеет смысл предпринять некоторые дополнительные меры предосторожности в частном порядки. Понимая, что разговоры о необходимости ношения масок уже набили украинцам оскомину, Фокус подготовил для читателей короткий список рекомендаций, о которых упоминают не так часто, однако следование этим советам может сохранить жизнь вам и членам вашей семьи этой осенью и зимой.

Совет 1. Приобретите небольшой тюбик жидкого мыла и носите его с собой. Все мы тысячу раз слышали о том, как важно часто и тщательно мыть руки, и тратить на это не меньше 20 секунд. Многие уже завели полезную привычку, придя в офис, первым делом направляться к умывальнику и вообще мыть руки после каждого прикосновения к поверхностям общего пользования. Однако не все осознают, что эпидемиологи настоятельно рекомендуют отказаться от твёрдого мыла, к которому прикасаются разные люди, в пользу жидкого. А ещё помнить о том, что у любого резервуара с жидким мылом, находящегося в общественном месте, есть «точка нажатия», к которой тоже прикасается множество людей.

Совет 2. Дезинфицируйте личные гаджеты, по крайней мере те, которыми пользуетесь вне дома, в первую очередь это касается телефонов. Избавьтесь от привычки класть смартфон на стол рядом с собой. Вне дома держите его в сумке или в кармане, доставая только при необходимости, вернувшись домой, обработайте антисептиком.

Совет 3. Будьте особенно осторожны с металлическими предметами и поверхностями. Существуют предположения, что на металле вирус может сохранять жизнеспособность до 12 часов. Кольца, металлические молнии на одежде, застёжки на сумках и кошельках следует дезинфицировать регулярно.

Совет 4. Не отказывайтесь от перчаток. Используйте их при соприкосновении с поверхностями общего пользования – кнопками лифтов, банкоматов и терминалов, дверными ручками. Кроме того, целесообразно надевать перчатки, заходя в магазин. Кстати, магазинные пакеты и упаковка товаров, выставленных на продажу, тоже, по сути, поверхности общего пользования. Стоит помнить об этом.

Совет 5. Позаботьтесь о вентиляции. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) настаивают на том, что вероятность заражения коррелирует с содержанием углекислого газа в воздухе. По нормам безопасности, установленным CDC, уровень CO2 в жилых, рабочих и учебных помещениях не должен превышать 600 ppm. Система кондиционирования, обеспечивающая нужную интенсивность циркуляции воздуха, стоит недешево. К сожалению, даже для дома не каждая семья может позволить себе такую роскошь, о школах, вузах, офисах и вовсе говорить не приходится. Зато частое проветривание – мера бесплатная и если отнестись к ней с должной серьёзностью, тоже можно добиться необходимого эффекта.