Статистика коронавируса в Украине на 27 августа: умерло рекордное количество пациентов

По состоянию на утро 27 августа, в Украине было зафиксировано 1974 случаев коронавируса и 763 – выздоровели. 49 больных умерло – антирекорд за все время пандемии в Украине.

Отметим, что 26 августа, в Украине было зафиксировано 1670 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (220), Харьковской (218) и Львовской (203) областях. Также более 100 новых больных в Одесской (185), Ивано-Франковской (164), Черновицкой (159) и Тернопольской (141) областях.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 112 059 случаев коронавируса.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 13 763 заболевших (203 за сутки);

– Киев – 12 468 (220);

– Черновицкая – 9 700 (159);

– Ровенская – 8 818 (81);

– Ивано-Франковская – 8 485 (164);

– Харьковская – 8 202 (218);

– Закарпатская – 7 225 (82);

– Одесская – 6 537 (185);

– Волынская – 5 268 (47);

– Киевская – 5 305 (94);

– Тернопольская – 5 245 (141);

– Винницкая – 3 736 (59);

– Житомирская – 2 998 (39);

– Хмельницкая – 2 102 (40);

– Днепропетровская – 2 095 (40);

– Черниговская – 1 618 (48);

– Запорожская – 1 454 (15);

– Черкасская – 1 318 (13);

– Донецкая – 1 278 (22);

– Сумская – 1 302 (33);

– Николаевская – 1 040 (17);

– Кировоградская – 780 (9);

– Полтавская – 695 (11);

– Херсонская – 363 (17);

– Луганская – 264 (17).

Данных из временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.