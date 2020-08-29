Похищение в Борисполе. 4-летнюю девочку вытащили из машины, пока мать платила за бензин

Полиция Киевской области открыла детали вчерашнего похищения четырехлетней девочки на автозаправочной станции в городе Борисполь.

Киднеппинг совершил местный житель, 29-летний мужчина, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

"Злоумышленник признался, что похитил ребенка с преступными намерениями", – отметили правоохранители. Его подозревают в совершении сразу трех преступлений, одно из которых – изнасилование несовершеннолетней.

Скрин: Npu.gov.ua

"Следователи Бориспольского отдела полиции объявили 29-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч.4 ст.153 (Сексуальное насилие) и по ст.15 (Покушение на уголовное преступление) ч.4 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины", – сообщается в пресс-релизе МВД.

Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Предполагаемый педофил. Фото: Npu.gov.ua

Согласно полицейскому отчету, инцидент на заправке произошел в считанные секунды:

"Мужчина, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась от дочери, рассчитываясь за топливо, похитил девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении".

Мама похищенного ребенка позвонила в полицию в районе 20:00 часов.

"С целью розыска злоумышленника и его задержания сразу была введена специальная полицейская операция, ориентированы все наряды местной полиции, столицы и соседних областей", – сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Сотрудникам полиции удалось разыскать похитителя в течение двух часов и спасти девочку от беды", – отметил Небытов.

Девочку вернули родителям невредимой.

Первоначально в полиции сообщили об открытии дела только по одной статье. В частности, по ч.2 ст.146 УК Украины: "незаконное лишение свободы или похищение человека, которое было совершено в отношении малолетнего или из корыстных побуждений". Санкция за такое преступление – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.