Суд арестовал уже 9 подозреваемых в нападении на автобус "Патриотов – за жизнь" без права на залог
В Харькове Киевский районный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемым в нападении на автобус с активистами "Патриоты – За жизнь".
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Мера пресечения – содержание под стражей в течение 60 суток без права залога.
Экс-командир Азова, руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин опубликовал фотографии некоторых подозреваемых в нападении на автобус.
По словам Жорина, – это Максим Гарманов – юрист, ветеран 25-ой воздушно-десантной бригады, участник боевых действий. "Зоозащитник, волонтер приютов для животных", – пишет он.
Кирилл Даценко – ветеран российско-украинской войны. Кандидат в мастера спорта по панкратиону, тренер.
"Это лишь двое из группы патриотов, которых вчера отправили в СИЗО. Их арестовали за любовь к Украине и за борьбу с теми, кто Украины ненавидит", – пишет Жорин.
Напомним, вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус. По предварительным данным, пострадали два человека.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что нападавшие на автобус объединения "Патриоты – За жизнь" задержаны.
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "зайками" молодчиков, расстрелявших автобус под Харьковом. В то же время прокуратура предварительно квалифицировала это нападение по ч.2 ст.115 УК Украины – покушение на убийство.
По словам лидера организации "Патриоты – За жизнь" нардепа Ильи Кивы, автобус заблокировали и расстреляли люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу".
В "Национальном корпусе" ответили, что ни они, ни полк "Азов" не причастны к обстрелу автобуса.