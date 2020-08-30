Коломыя уже вторую неделю в "красной зоне" карантина из-за свадеб, которые не могут остановить, – мэр

Вторую неделю подряд город Коломыя, что на Прикарпатье, попадает в "красную зону" по уровню распространения коронавируса. Мэр Игорь Слюзар заявил, что все из-за массовых проведений свадеб, с которыми невозможно бороться, передает Суспільне.

"Мы знаем источник заболеваемости. Это свадьбы, которые проводились до восьмого августа. Эта волна подходит к заверешению. Но с завтрашнего дня опять начинаются свадьбы. И это снова, когда в селе, в палатке, 500 человек, а к сожалению, у нас есть такая традиция. И проконтролировать это... Полиция приезжает, штрафует. Но когда 500 "человек-легких" гуляет – с ними уже ничего нельзя сделать", – говорит Слюзар.

Он добавил, что главный санитарный врач области Руслан Савчук сообщил, что если местная власть не выполнит требования правительства по "красной зоне", то город закроет на карантин Нацгвардия.

"Такое решение было принято. Если мы не можем обеспечить выполнение карантинных условий – вступает в силу условие изоляции населенных пунктов от других территорий", –рассказал мэр.

Напомним, во Львове после свадьбы, на которой было 130 человек, обнаружили вспышку коронавируса. Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией.