Статистика коронавируса в Украине на 31 августа: по-прежнему больше двух тысяч новых случаев

По состоянию на утро 31 августа, в Украине подтверждено 121 215 случаев коронавирусной болезни. При этом 57 114 человека уже выздоровели. Сейчас болеют 61 544 человека.

За минувшие сутки зафиксирован 2141 новый (ранее было 2096 и 2481 случай). Выздоровели 380 человек, умерли 30. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего умерли от вируса 2557 человек.

Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173) и Ивано-Франковской (171) областях.

Статистика по регионам:

Львовская область – 14 510 заболевших (154 за сутки);

Киев – 13 370 (277);

Черновицкая – 10 303 (158);

Ровенская – 9 181 (84);

Ивано-Франковская – 9 179 (165);

Харьковская – 9 076 (187);

Закарпатская – 7 516 (60);

Одесская – 7 283 (189);

Тернопольская – 6 014 (149);

Киевская – 5 669 (89);

Волынская – 5 471 (54);

Винницкая – 3 993 (45);

Житомирская – 3 302 (89);

Хмельницкая – 2 481 (79);

Днепропетровская – 2 349 (43);

Черниговская – 1 894 (117);

Запорожская – 1 596 (38);

Черкасская – 1 573 (35);

Сумская – 1 470 (14);

Донецкая – 1 418 (2);

Николаевская – 1 252 (83);

Кировоградская – 814 (4);

Полтавская – 789 (19);

Херсонская – 396 (4);

Луганская – 315 (3).

В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Ранее СМИ сообщали, что переполнение лечебных учреждений и критическая ситуация в сфере здравоохранения ожидаются к октябрю текущего года, если количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью превысит 3000 в день.

С 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина.