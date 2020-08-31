Статистика коронавируса в Украине на 31 августа: по-прежнему больше двух тысяч новых случаев
По состоянию на утро 31 августа, в Украине подтверждено 121 215 случаев коронавирусной болезни. При этом 57 114 человека уже выздоровели. Сейчас болеют 61 544 человека.
За минувшие сутки зафиксирован 2141 новый (ранее было 2096 и 2481 случай). Выздоровели 380 человек, умерли 30. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего умерли от вируса 2557 человек.
Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173) и Ивано-Франковской (171) областях.
Статистика по регионам:
- Львовская область – 14 510 заболевших (154 за сутки);
- Киев – 13 370 (277);
- Черновицкая – 10 303 (158);
- Ровенская – 9 181 (84);
- Ивано-Франковская – 9 179 (165);
- Харьковская – 9 076 (187);
- Закарпатская – 7 516 (60);
- Одесская – 7 283 (189);
- Тернопольская – 6 014 (149);
- Киевская – 5 669 (89);
- Волынская – 5 471 (54);
- Винницкая – 3 993 (45);
- Житомирская – 3 302 (89);
- Хмельницкая – 2 481 (79);
- Днепропетровская – 2 349 (43);
- Черниговская – 1 894 (117);
- Запорожская – 1 596 (38);
- Черкасская – 1 573 (35);
- Сумская – 1 470 (14);
- Донецкая – 1 418 (2);
- Николаевская – 1 252 (83);
- Кировоградская – 814 (4);
- Полтавская – 789 (19);
- Херсонская – 396 (4);
- Луганская – 315 (3).
В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Ранее СМИ сообщали, что переполнение лечебных учреждений и критическая ситуация в сфере здравоохранения ожидаются к октябрю текущего года, если количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью превысит 3000 в день.
С 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина.