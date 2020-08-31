Нарезка районов, IT и референдум. В “Слуге народа” рассказали о планах на сессию Рады

На четвертой сессии Верховной Рады ІХ созыва народные избранники, помимо принятия Госбюджета, планируют пересмотреть госсимволику, административно-территориальное устройство, собственную работу и заняться стимулированием экономики.

Об этом сообщается на Facebook-странице партии “Слуга народа”.

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В заявлении озвучены такие направления работы:

принятие госбюджета на 2021 год; утверждение законопроектов о государственных символах (утверждение Большого государственного герба, порядок использования и защиті символов); принятие во втором чтении законопроекта про всеукраинский референдум; принятие экономических законов об индустриальных парках и “локализации производства”; диджитализация и развитие IT-сферы (создание “Дія-city” - “своего рода виртуальной экономической зоны” для привлечения в страну IT-бизнеса и большей конкурентоспособности); вопросы экономической безопасности и обороны государства; продолжение реформы парламента.

Согласно Конституции Украины, осенняя сессия парламента длится с сентября по январь. Помимо вышеуказанного, представители “Слуги народа” сообщали о необходимости срочно внести изменения в избирательное законодательство перед началом местной избирательной кампании.

Глава ВР Дмитрий Разумков сегодня заявил, что среди нардепов зарегистрировано уже 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, и призвал коллег находиться на рабочем месте в масках, снимая их только во время выступления.