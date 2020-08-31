Нарезка районов, IT и референдум. В “Слуге народа” рассказали о планах на сессию Рады
На четвертой сессии Верховной Рады ІХ созыва народные избранники, помимо принятия Госбюджета, планируют пересмотреть госсимволику, административно-территориальное устройство, собственную работу и заняться стимулированием экономики.
Об этом сообщается на Facebook-странице партии “Слуга народа”.
В заявлении озвучены такие направления работы:
- принятие госбюджета на 2021 год;
- утверждение законопроектов о государственных символах (утверждение Большого государственного герба, порядок использования и защиті символов);
- принятие во втором чтении законопроекта про всеукраинский референдум;
- принятие экономических законов об индустриальных парках и “локализации производства”;
- диджитализация и развитие IT-сферы (создание “Дія-city” - “своего рода виртуальной экономической зоны” для привлечения в страну IT-бизнеса и большей конкурентоспособности);
- вопросы экономической безопасности и обороны государства;
- продолжение реформы парламента.
Согласно Конституции Украины, осенняя сессия парламента длится с сентября по январь. Помимо вышеуказанного, представители “Слуги народа” сообщали о необходимости срочно внести изменения в избирательное законодательство перед началом местной избирательной кампании.
Глава ВР Дмитрий Разумков сегодня заявил, что среди нардепов зарегистрировано уже 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, и призвал коллег находиться на рабочем месте в масках, снимая их только во время выступления.