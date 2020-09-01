Особливості вибору жалюзі на балкон

Без декорування вікон приміщення виглядають незатишно. Часто замість класичних фіранок балкони обладнають жалюзі. Таке рішення дозволяє зробити інтер'єр сучасним і отримати додаткові переваги. До них відносять: захист від сонця і надмірного нагріву балкона і сусідньої кімнати, а також ізоляцію від поглядів сторонніх. Сучасний ринок пропонує великий вибір жалюзі різних видів і конструкцій. Розберемося, які типи підійдуть для балконів.

Жалюзі на вікна: види, матеріали і особливості установки

Сонцезахисні системи можуть складатися з окремих пластин, обертання яких регулює рівень освітленості і проникнення повітря в приміщення. Популярними є і вироби з цілих відрізків матеріалів, згортаються в рулони. Для балконів прийнятні будь-які типи систем. При виборі враховують особисті переваги і особливості різних варіантів.

Які купити жалюзі в залежності від конструкцій

Для балконних систем на вікна, крім хороших сонцезахисних властивостей, важливі практичність і зручність у використанні. Цими якостями володіють такі типи жалюзі:

Горизонтальні: складаються з поперечно розташованих пластин, які з'єднуються шнурками. Обертання ламелей навколо осі змінює рівень освітленості в приміщенні. При бажанні жалюзі опускають або піднімають до стелі. Цей тип часто встановлюють на балкони і лоджії.

Вертикальні: ламелі розташовуються перпендикулярно підвіконню і об'єднані в систему у верхній і нижній частинах шнурками або ланцюжками. Пластини розсуваються від середини до країв або зліва направо.

Рулонні штори: представлені полотном, яке при піднятті вгору намотується на вал. Розрізняють недорогу відкриту систему і закриту - виріб ховають в касету.

З яких матеріалів купити жалюзі в Києві і по Україні

Цей показник впливає на ціну світлозахисну системи, міцність і зручність догляду. Для балконів підходять такі матеріали:

алюміній - недорогий, міцний, легко чиститься, але на вітрі видає характерний шум;

пластик - дешевий, довговічний, не вигоряє, не боїться вологи, зберігає форму, забруднення з поверхні швидко змиваються губкою;

тканина - красива, широкої колірної гами або з різними малюнками, завдяки спеціальному просоченню відштовхує пил, гіпоалергенна;

дерево - шикарно і екологічно, але дороге і псується від впливу води.

З яким способом управління купити жалюзі в Києві

Одна з переваг світлозахисних пристроїв - можливість регулювання ступеня затемнення приміщення. Це виконують такими способами:

Ручний: прикладаючи силу до шнура або ланцюжку, піднімають і опускають вироби, а також змінюють положення пластин. Процес трудомісткий і займає багато часу.

Автоматичний: завдяки встановленому електроприводу регулювання розташування ламелей, підйом і опускання систем здійснюють без витрат часу і сил. Можна налаштувати запуск цих дій в певний час.

Способи установки жалюзі в Києві і по Україні

В інтернет-магазині можна купити сонцезахисну систему на балкон з гарантією і повним пакетом додаткових послуг. У нього входять: заміри, доставка по Києву і в будь-населені пункти України, а також установка. Майстер порадить варіанти кріплень:

на стулку;

в отвір;

на стіну.

Сучасні балкони і лоджії часто стають частиною житлової площі. Вимоги до їх оформлення такі ж, як і до інших кімнат. Декорування вікон якісними жалюзі доповнить загальний інтер'єр і забезпечить комфорт і затишок.