"Не бит, не крашен, пробег родной": Нардепы предложили штрафовать за скручивание пробега

Группа народных депутатов 2 сентября зарегистрировала законопроект № 4039, цель которого – предотвратить "скрутки" одометров транспортных средств (ТС). Для этого предлагается ввести административную ответственность за подобное мошенничество, а также начать указывать пробег ТС в различных документах: таможенной декларации, свидетельстве о прохождении техосмотра, страховом полисе и др.

Например, если отключить кабель щитка приборов или трос спидометра, чтобы во время езды километраж не учитывался, то грозит штраф в размере 3400 грн.

Если во время любых регистрационных действий с ТС или при проведении техосмотра будет обнаружен показатель одометра меньший, чем тот, который ранее был зафиксирован в Едином государственном реестре, штраф составит 8 500 грн.

Если при первой регистрации растаможенного ТС показания одометра будут меньше тех, что были заявлены на таможне, то штраф 17 000 грн.

Тех, кто предлагает услуги по скрутке, ждет штраф в 34 000 грн. Если владелец ТС, в котором обнаружили уменьшение показателей одометра, не сообщит, кто "скручивал", то этот штраф придется оплатить ему.

Напомним, активисты сообщали, что на границе Украины с Венгрией на КПП "Лужанка-Берегшурань" образовалась очередь из автомобилей в несколько километров. Люди ждут проезда по несколько дней. Однако элитарные и дорогие машины для оформления проезжают без очереди в сопровождении патрульной полиции.