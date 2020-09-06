Статистика коронавируса в Киеве на 6 сентября: за сутки 240 новых зараженных

В воскресенье, 6 сентября, в Киеве число инфицированных коронавирусом выросло на 240 человек. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

"Шестеро заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 240 киевлян. На сегодня в столице уже 15 032 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – говорит Кличко.

Также отмечается, что среди заболевших коронавирусом 123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 102 мужчины в возрасте от 21 до 86 лет, а также 6 девочек (1-16 лет) и 9 мальчиков (4-17 лет).

Кроме этого, COVID-19 был диагностирован у 13 медработников.

С коронавирусом были госпитализированы 47 киевлян, остальные остаются на самоизоляции – под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 18 пациентов, а с начала пандемии справиться с COVID-19 смог 4731 житель столицы.

Кличко добавляют, что наибольшее число случаев коронавируса было зафиксировано в Соломенском районе – 36, Дарницком – 33 и Деснянском районе – 32.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине участились случаи госпитализации с коронавирусной инфекцией, и заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится. В настоящее время в украинских больницах заполнено 44% койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что вспышка заболевания коронавирусом после начала учебного года – это естественный процесс, которого нельзя избежать.