СБУ вывела из "ДНР" бывшего боевика, который дал показания о роли РФ в войне на Донбассе

Контрразведчики СБУ вывели из "ДНР" бывшего боевика танкового батальона оккупантов, который предоставил важную информацию на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Экс-боевик рассказал СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, а также о подготовке боевиков инструкторами-военнослужащими вооруженных сил РФ в лагерях и на полигонах вблизи Ростова-на-Дону.

"Проверка СБУ подтвердила, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого боевики обвинили в убийстве главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Оккупационные власти в так называемой ДНР ввели смертную казнь за совершение некоторых преступлений. Уже известно о двух случаях, где "суд республики" вынес смертный приговор.