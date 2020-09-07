Последние тренды макияжа: что будет модным этой осенью

Мода постоянно движется по кругу. Почему так важно быть в курсе наступающих трендов? Они не только задают тон повседневным и праздничным образам на улицах, но и влияют на новые коллекции косметики (https://eva.ua/brnd-82884/). Осенью уходящего года тенденции в макияже возвращают на полки магазинов прошлые триумфы и удивляют смелыми идеями. Заглянем в близкое будущее вместе, чтобы отметить для себя как интересные, так и весьма сомнительные решения.

Еще больше естественности

Минимум макияжа или совсем без него — один из самых горячих трендов на подиуме, за который ратуют сегодня визажисты многих модных домов. Для воплощения нужного образа они наносят легкий тон тончайшим слоем, заменяют его на сияющего базу под макияж либо смешивают увлажняющий крем с жидким хайлайтером, чтобы подчеркнуть натуральность и свежесть лица. Губы покрывают бесцветным блеском или помадой с помощью пальцев, а ресницы лишь слегка подкрашивают.

Цветные Smoky Eyes

Макияж глаз с элементом гранжа по-прежнему не теряет актуальности. На этот раз глашатаи моды предлагают не только классическое черное и серое, но и цветное исполнение, однако призывают убавить насыщенность. Плавно в понятие «повседневного макияжа» входят светло-коричневые смоки. Если вы уже следуете этому тренду, можете смело считать себя модницей будущего.

Блестки и благородный блеск металла

«Золотые» глаза стали одной из изюминок модных показов. Причем этой осенью золотистым оттенком можно накрасить любую часть века и не прогадать. Уверенно захватывает рынок и металлик, на который значительно вырос спрос. Еще вернулись в моду блестки, а именно — аккуратная россыпь глиттера на глазах и губах. Только не перестарайтесь, иначе вместо тренда получите пугающий образец гротеска.

Яркий неон и ультрамарин

В противовес нюдовому макияжу визажисты предлагают альтернативу тем, кто не хочет отказываться от ярких красок в пасмурную осеннюю пору. Красные, фиолетовые, оранжевые, синие — неоновая палитра не оставляет без выбора. Более того, торжественно вернулись из прошлого века матовые тени синих и голубых оттенков с высокой отдачей пигмента, которые покрывают подвижное веко чуть ли не до самых бровей.

Дивные новые стрелки

Самой распространенной формой стали стрелки-крылья, но многие модные показы демонстрируют свободу мысли в этом вопросе. Густо подведенное нижнее веко, графичные, драматические, грубые стрелки без заостренных кончиков, подчеркнутые подводкой складки века, что смотрится особенно экстравагантно, но при аккуратном подходе красиво и утонченно. В общем, рисуйте на глазах то, что вам нравится.

Цветная тушь и «паучьи лапки»

Красная, голубая, фиолетовая — выбирайте по душе. С «голым» лицом цветная тушь будет выглядеть особенно гармонично, так как станет единственным акцентом и без излишней броскости подчеркнет глаза. А вот «колючие» ресницы — тренд на любителя.

Брови как способ самовыражения

Мода на естественность коснулась и бровей, от которых теперь не требуют идеальной формы и позволяют им расти свободно. Разумеется, пинцет и гель не под запретом, но если захочется дать бровям отдохнуть, можете смело это делать.

Эффект размазанной помады

Помимо винных, красных и глянцевых губ, в моде — смазанная линия, эффект потертости и растушеванный от середины контур. Возможно, звучит не очень, зато смотрится в некоторых интерпретациях свежо и стильно.

Следовать трендам или нет — только наш выбор. Некоторые из них, как, например, осветленные до невидимости брови, выглядят пугающе и идут далеко не всем. Берите на вооружение то, что вам подходит, и наслаждайтесь собой.