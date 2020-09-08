Минсоцполитики: детей в Украине за пять лет стало меньше на 40%. Но у Госстата другие данные

Каждый пятый ребенок сейчас рождается вне брака, а в течение года 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки или сироты. Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса.

По его словам, ситуация в стране способствует тому, что увеличивается количество детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах: уменьшается процент брачности, увеличивается число разводов на тысячу населения. В результате сейчас 386 тыс. детей относятся к этой категории.

Чиновник также сообщил, что в стране на 40% уменьшилось детское население. За последние пять лет количество родившихся детей сократилось с 465 тыс. до 330 тыс.

При этом Госстат приводит несколько иные данные. В 2014 году родилось 465,9 тыс. детей, а через пять лет, в 2019-м – 308,8 тыс. На 1 января 2020 года в стране было 6,38 млн детей в возрасте до 14 лет включительно (это 15,3% населения страны). На 1 января 2015 года их было 6,45 млн (15,1%).

Напомним, в Украине вместо набора "пакет малыша" молодые мамы при рождении ребенка получают 5 тыс. грн, которые они могут потратить на приобретение товаров детского ассортимента.

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) призывал Кабмин отказаться от решения заменить выдачу "пакета малыша" денежными выплатами. По его данным, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет, то в 2020-м 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.