KMW Global Marathon объявляет спикеров национальной дискуссии 14 сентября "Сила креатива. Как построить стойкую экосистему аудиовизуального бизнеса в Украине"

Уже через 5 дней стартует 10-ый международный форум KYIV MEDIA WEEK Global Marathon, который организовывает компания Media Resources Management, в этом году – при поддержке Украинского культурного фонда – форум пройдет в онлайн-формате и участие в нем будет абсолютно бесплатным из любой точки мира; регистрация продолжается.

Мероприятие откроется 14 сентября, в понедельник, в 10:00, национальной секцией «Сила креатива. Как построить стойкую экосистему аудиовизуального бизнеса в Украине», которая будет посвящена аналитическому обзору украинской медиаиндустрии в ключевых событиях, кейсах и цифрах. В панельной дискуссии примут участие: Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины; Виктория Ярмощук, CEO FILM.UA Group; Евгений Бондаренко, директор холдинга «Медиа Группа Украина»; Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO. Модерировать дискуссию будет Анастасия Рахманина, главная редакторка Media Business Reports (MBR) – ведущего украинского информационно-аналитического издания и партнера форума.

Темой для обсуждения станет объединение игроков медиаиндустрии при помощи общей стратегии развития и формирование эффективной экосистемы отрасли на национальном уровне с целью занятия Украиной уверенных позиций на международном рынке. Украина доказала свою конкурентоспособность успешными кейсами; бесспорными являются ее преимущества перед другими странами в производстве контента – это выгодное географическое расположение и разнообразие локаций для съемок, обновленная законодательная база и запуск системы cash rebates, развитая сеть компаний, обеспечивающих наивысшее качество создания и дистрибуции контента, уникальные таланты с неординарными идеями и историями. Так почему же еще преждевременно говорить о стабильном развитии аудиовизуальной индустрии в Украине, даже не взирая на ограничения, введенные для борьбы с COVID-19? Как наша страна может стать надежным игроком на мировой индустриальной карте? Спикеры вместе будут искать ответы на эти вопросы и попытаются очертить все составляющие, необходимые для формирования эффективной бизнес-системы в украинской индустрии контента.

Национальная дискуссия откроет 10-й юбилейный KYIV MEDIA WEEK Global Marathon, а далее в программе – исчерпывающие аналитические обзоры медиаиндустрий Азии, Восточной, Центральной и Западной Европы, Великобритании, США и Канады, а также Латинской Америки. К программе присоединятся истинные звезды глобальной аудиовизуальной отрасли из разных уголков планеты.

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Участие в онлайн-форуме – бесплатно.

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Media Business Reports (MBR) – главный информационно-аналитический партнер KYIV MEDIA WEEK и платформа онлайн-трансляции форума.

Генеральный партнер KMW – Канал «Украина».

Международный форум KYIV MEDIA WEEK (далее – KMW) – крупнейший медиафорум Центральной и Восточной Европы, главное медийное событие в Украине, объединяющее международный рынок контента и ряд эксклюзивных B2B-мероприятий. KMW проводится в Киеве с 2011-го ежегодно и является платформой для продуктивного общения ключевых игроков медиабизнеса стран нашего региона с коллегами и партнерами со всего мира: каждый год KMW собирает участников из более чем 35 стран. В 2020-м форум состоится в онлайн-формате в связи с карантинными ограничениями.