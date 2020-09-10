Киев попал в "оранжевую зону": запретили работу хостелов и фитнес-центров

Согласно новому эпидемиологическому зонированию город Киев попал в "оранжевую зону" карантина. Решение вступит в силу 14 сентября.

Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов у себя в Telegram, такое решение приняла Комиссия ТЭБ и ЧС.

До этого столица Украины находилась в желтой, "предупредительной" зоне, с одним дополнительным запретом – на посещение домов престарелых.

По новым правилам, в городе запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 квадратных метров. Также запрещена деятельность хостелов и гостиниц, спортзалов и фитнес-центров. Кроме того, ограничена работа развлекательных заведений и приостановлен прием детей в детские лагеря.

Таблица: Telegram / Nemchinovoleh

Согласно новому зонированию, к "красной зоне" отнесли:

город Чоп Закарпатской области ;

; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области ;

; Самборский и Пустомытовский районы Львовской области ;

; города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области ;

; город Дубно Ровенской области ;

; города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области ;

; Великобурлукский район Харьковской области ;

; город Салават и Волочисский район Хмельницкой области ;

; город Канев Черкасской области ;

; город Черновцы, Герцеивський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области ;

; город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Таблица: Telegram / Nemchinovoleh

Напомним, по состоянию на 10 сентября в Украине за сутки было выявили 2582 новых случая заболевания, что на 31 случай больше, чем за сутки до этого.