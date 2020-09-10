"Это уже начало сезона": в Киеве закрыли на карантин две школы и один детский сад

В столице Украины начались "точечные" закрытия учебных заведений: с 1 сентября на карантин ушли две школы и один детсад.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Регистрируются точечные вспышки коронавируса, потому что это организованные точечные коллективы. На сегодня уже прекратило работу три учебных заведения – две школы и одно дошкольное детское учреждение", – сообщил Рубан.

Кроме того, Рубан объяснил, почему Киев попал в "оранжевую зону" адаптивного карантина – в связи с фиксацией свыше 125 случаев заражения Covid-19 на 100 тысяч населения.

По словам столичного чиновника, такое число заразившихся коронавирусом будет фиксироваться на протяжение всего осеннего сезона, поскольку на эпидемию коронавируса наложится сезон заболевания гриппом и ОРВИ.

При этом, по словам глава столичной Госпродпотребслужбы, сезонное обострение только начинается: "Это уже начало сезона, пик будет начинаться в октябре".

Напомним, 10 сентября Кабмин обновил карантинные зоны в Украине. По новому эпидемиологическому зонированию, Киев отнесен в "оранжевую зону" адаптивного карантина. Таким образом, с понедельника, 14 сентября, в столице будет запрещена работа хостелов и фитнес-центров, а также ограничена работа развлекательных заведений.

По состоянию на 10 сентября в Украине за сутки было выявили 2582 новых случая заболевания, что на 31 случай больше, чем за сутки до этого.